Detención domiciliaria y arraigo para la directora del colegio donde se produjo la avalancha en Oruro

La justicia determinó este martes otorgar detención domiciliaria a la directora del colegio Juan Misael Saracho, tras la muerte de una joven de 18 años en medio de una avalancha humana.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que la directora fue aprehendida luego del evento estudiantil por el Día de la Primavera, que terminó con el fallecimiento de una estudiante.

“Se procedió a la aprehensión de la directora y de un integrante del conjunto musical, quien se habría arrojado del escenario provocando un efecto dominó en el público. Las personas retrocedieron en un primer momento y luego avanzaron hacia adelante”, explicó Morales.

Junto a la directora también fue aprehendido el cantante de la agrupación Sangre Cumbiera, que se presentaba en el momento de la avalancha. El músico ya fue liberado, aunque deberá pagar una fianza y presentarse cada 15 días ante la Fiscalía mientras avanza la investigación.

