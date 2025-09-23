Chile nomina a Michelle Bachelet como candidata a secretaria general de la ONU

Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, anunció el martes el presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será la candidata de Chile para reemplazar al portugués António Guterres, dijo Boric durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Michelle Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en Chile como la única mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

“Bachelet no sólo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización”, señaló Boric, acompañado por Bachelet en su intervención.

El nombre de la chilena suena habitualmente entre los posibles candidatos a la secretaría general de la ONU, junto con el de la mexicana Alicia Bárcena, excanciller de México y exsecretaria ejecutiva de la Cepal.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza. La experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, agregó el presidente chileno.

Militante del Partido Socialista chileno, Bachelet ya había deslizado en marzo pasado la posibilidad de una candidatura.

António Guterres, de 75 años, concluye su segundo mandato como secretario general de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2026.

Desde su fundación en 1945, la ONU nunca ha tenido una mujer al mando y solo un latinoamericano ha ocupado el cargo: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

