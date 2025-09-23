Un trágico regalo de quinceañera: Menor de 14 años pierde la vida tras una cirugía estética hecha por el novio de su madre

Un caso estremecedor conmocionó a Durango, México, tras la muerte de Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años, debido a complicaciones derivadas de una cirugía estética. Su padre, Carlos Arellano, descubrió el trágico secreto en el funeral de su hija: le habían realizado una operación de implantes mamarios y una lipoescultura sin su conocimiento, presuntamente como un regalo de quinceañera.

La madre de la menor, Paloma Yazmín, y su pareja, el médico Víctor N, están ahora bajo investigación por este grave suceso. Según el testimonio del padre, la madre le mintió al decirle que la adolescente se había contagiado de COVID-19 y que se irían a unas cabañas en la sierra, un lugar donde no tendrían señal telefónica. Días después, el 20 de septiembre, la familia lo contactó para informarle que Paloma estaba grave y hospitalizada.

Paloma Nicole Arellano, junto a su padre Carlos Arellano.RRSS Carlos Arellano.

Un certificado de defunción que ocultaba la verdad

Cuando el padre llegó al hospital, encontró a su hija intubada y con graves complicaciones respiratorias. Aunque inicialmente firmó el certificado de defunción que indicaba una "enfermedad" como causa de muerte, una corazonada lo llevó a inspeccionar el cuerpo en la funeraria, informa El Mundo.

Ahí, notó marcas quirúrgicas y, al hacer una revisión más detallada, descubrió los implantes. Con fotos de las cicatrices como prueba, acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar a la madre, al médico y a la clínica privada donde se realizó la cirugía.

“En el funeral me comentan familiares que tenía pechos más grandes de los que ella tenía y le comento a la mamá, me dice que no es cierto, que ella no sabía nada. Por la noche le pido a la mamá que se saliera ella de la sala para platicar yo con la niña, para despedirme de ella, por alguna razón no quería, ya la logré convencer con toda su familia, se salieron todos, nos quedamos dentro mi hermana, mi cuñada, mi mamá y yo, hicieron una auscultación de mi niña y efectivamente: tenía implantes en los senos. Tenemos fotografías de los implantes, de las cicatrices, inmediatamente pedimos que le hagan una necropsia", contó el padre, según publica Dallas News.

La fiscal general, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, confirmó que la muerte de Paloma se debió a un edema cerebral y complicaciones pulmonares. Además, se reveló que la menor fue sometida a una lipoescultura abdominal días antes de su fallecimiento.

Las autoridades están investigando la posible negligencia médica por parte del doctor y la omisión de cuidados por parte de la madre. El caso se encuentra bajo investigación mientras la familia paterna exige justicia.

