Lo que comenzó como un simple desalojo por falta de pago se convirtió en una escena de horror. Un propietario en Pensilvania descubrió los cuerpos de cuatro bebés escondidos en bolsas de basura dentro de la casa de su exinquilina, Jessica Mauthe, de 39 años.

El hallazgo se produjo el pasado 13 de septiembre. Brent Flanigan entró a la propiedad, que había sido desocupada el mes anterior, para limpiarla. Inmediatamente notó un olor fuerte. Al inspeccionar, encontró la primera bolsa con restos de un bebé dentro de un armario. Horrorizado, llamó a la policía, que al registrar la propiedad, encontró otras tres bolsas con cuerpos de bebés, dos en el ático y uno más en otro lugar de la casa.

La policía estatal de Pensilvania (PSP) actuó de inmediato. Jessica Mauthe fue acusada de homicidio criminal y abuso de un cadáver, según reporta TN.

La casa en donde se descubrió el horror. Foto: CBS Pittsburgh/YouTube.

La confesión de la mujer

Según la causa judicial, Mauthe admitió haber escondido los cuerpos de tres de los bebés poco después de haber dado a luz en su casa. En su declaración a la policía, describió con detalles escalofriantes las muertes:

Primer bebé: Dijo que hace unos seis años dio a luz en un baño y se desmayó. Al despertar, el recién nacido estaba muerto.

Segundo y tercer bebé: En otro parto, dio a luz a dos bebés. Uno de ellos murió después de que lo envolviera en una toalla. "Ella podía escuchar al niño haciendo varios ruidos (...) lo envolvió en una toalla alrededor de todo el cuerpo y permaneció ahí hasta que dejó de hacer ruidos", relató la policía sobre la confesión de Mauthe. Sobre la muerte del tercer bebé no se dieron detalles.

La acusada. Foto: Cárcel del condado de Armstrong

Mauthe, quien es madre de otros dos niños de 6 y 8 años, nunca buscó atención médica para los recién nacidos ni notificó a nadie sobre su existencia. Aunque confesó los hechos de tres de los bebés, no ha hecho comentarios sobre el cuarto cuerpo encontrado. La investigación sigue en curso.

Actualmente, Jessica Mauthe está detenida en la cárcel del condado de Armstrong sin derecho a fianza y enfrenta múltiples cargos, incluyendo homicidio criminal y homicidio involuntario.

