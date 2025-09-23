"Lo que me decía era aterrador": El desgarrador relato de una víctima de violación

Un tribunal británico juzga un caso de violación que conmocionó a la opinión pública. Samir Muhammad, un inmigrante sudanés de 21 años, está acusado de violar a una estudiante a la que sacó de un club nocturno en diciembre de 2021. La víctima, que se encontraba "fuera de sí" por el alcohol, usó su ingenio para pedir ayuda: activó la ubicación de su cuenta de Snapchat para que sus amigos la encontraran.

Según los fiscales, Muhammad se acercó a la estudiante en el club Cameo en Bournemouth. La víctima, quien dijo haber estado bebiendo antes de salir, se sintió "realmente ebria" después de tomar una bebida en el club. En su declaración, la joven relató que el hombre la sacó del lugar a la fuerza y la llevó a su apartamento, un lugar sucio y húmedo, según publica The Sun.

Una vez en el apartamento, Muhammad presuntamente la obligó a desnudarse y la violó, a pesar de las súplicas de la joven para que se detuviera. "Él tomó mis manos y me empujó hacia abajo. Estaba preocupada por lo que me haría si no hacía lo que me decía", declaró la víctima ante la policía.

El local nocturno donde el sujeto abordó a la víctima. Crédito: BNPS

"Te amo", le dijo mientras la agredía

Los momentos más escalofriantes del testimonio de la víctima fueron cuando relató las palabras que el agresor le decía mientras la agredía. La joven recuerda que Muhammad la sujetaba, la golpeaba y la violaba, mientras le susurraba: "Relájate, bebé, te amo" y "Quiero que conozcas a mi familia".

"No podía creer que este extraño me estuviera diciendo que me amaba mientras me forzaba", testificó la víctima.

Después de la agresión, el acusado no la dejaba irse. La estudiante, con su teléfono sin batería, logró que él le prestara un cargador. Con la batería cargada, usó su cuenta de Snapchat y activó la función de ubicación para que sus amigos supieran dónde estaba. Finalmente, tras horas de ruegos, Muhammad accedió a dejarla ir, justo antes de que llegaran sus amigos.

La joven se reunió con sus amigos y de inmediato detuvieron a un coche de policía para denunciar la violación. Los agentes, gracias a un número de teléfono que el acusado le había dejado a la víctima, pudieron rastrearlo rápidamente.

Samir Muhammad, que en el momento del crimen tenía 17 años, está ahora siendo juzgado en el Tribunal de la Corona de Bournemouth acusado de dos cargos de violación. El juicio continúa.

El acusado. Crédito: BNPS

