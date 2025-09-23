“Va a tener que usar silla de ruedas": Familia pide justicia tras agresión que dejó a hombre postrado

Un hombre de 33 años cayó desde un segundo piso, presuntamente empujado por un amigo tras una discusión por una computadora. La madre de la víctima clamó justicia y responsabilizó al agresor del grave estado de salud de su hijo.

Según información de la familia, la víctima presenta fracturas en ambas piernas, hematomas en todo el cuerpo y una pequeña fractura en el cuello. El médico forense determinó 90 días de impedimento, lo que implica que durante este tiempo necesitará una silla de ruedas para movilizarse.

“Mi hijo está postrado en una cama, no puede trabajar y tenemos tantas deudas. Pido que se haga justicia y que el culpable vaya preso, porque esto es intento de homicidio”, señaló la madre.

Neika Flores, hermana de la víctima, detalló que la primera cirugía salió bien, pero el estado de salud de su hermano sigue siendo delicado y podrían requerirse procedimientos adicionales. “Prácticamente la rodilla está destrozada, todos los tendones, así que estará imposibilitado de caminar al menos tres meses”, explicó.

La familia indicó que el incidente se originó tras una pelea por datos importantes en una computadora, relacionada con deudas pendientes. Ante la gravedad de la situación, piden que el agresor asuma también los gastos médicos generados y se garantice la seguridad de toda la familia.

El presunto agresor fue arrestado y se encuentra bajo investigación mientras las autoridades determinan las responsabilidades correspondientes. La familia espera que se llegue hasta las últimas consecuencias en el marco de la justicia.

Mira la programación en Red Uno Play