Conozca cuándo fue la primera vez que se festejó el 24 de Septiembre en Santa Cruz

El grito libertario cruceño se dio el 24 de Septiembre de 1810. De acuerdo con el historiador Hermando Sanabria Fernández, esa tarde hubo un amotinamiento de las milicias en Santa Cruz y derivó en la destitución del gobernador Pedro José Pimentel (leal al Rey de España). Se llamó al pueblo a un cabildo que decidió la creación de una Junta Gubernamental que fue compuesta por el sacerdote José Andrés Salvatierra, el abogado Antonio Vicente Seoane y el coronel Antonio Suárez.

A ese evento siguieron 15 años de guerra por la independencia. En Santa Cruz, el 14 de febrero de 1825 (seis meses antes de la creación de Bolivia), se declaró la independencia del reino de España (Este año se recordaron los bicentenarios de ambos eventos, de la independencia de Santa Cruz y de Bolivia).

La primera celebración del 24 de septiembre fue en 1889

Respecto a la primera vez que se festejó por primera vez el 24 de Septiembre en Santa Cruz, acudimos a Enrique Rivero, quien ha sido responsable del archivo de la Catedral de Santa Cruz, del Arzobispado y en el Museo de Historia. Ha tenido acceso a documentación de primeras fuentes que pocos han tenido el privilegio de revisar.

Basándose en documentación del siglo XIX, se puede establecer que en 1888, el historiador y dramaturgo cruceño José Mariano Durán Canelas, publicó su libro titulado Historia de la Independencia de Santa Cruz, que abordaba los eventos entre 1810 y 1825.

En ese libro, por primera vez se registró lo que había sucedido el 24 de Septiembre de 1810 en Santa Cruz.

En tal sentido, Enrique Rivero señala que se tiene documentación de que un año después, en 1889, el presidente del concejo municipal Pablo E. Roca, propuesto 'solemnizar' el 24 de Septiembre y, por lo tanto, desde aquel año, los cruceños empezaron a celebrar esa fecha de la que, este 2025, se cumplen 215 años.

