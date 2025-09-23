¡Llegó el gran día! Esta noche coronan a María Pía como Reina de Santa Cruz

Llegó el gran día. A partir de las 21:00, el icónico parque El Arenal se convertirá en el escenario de la gran Coronación de la Reina de Santa Cruz 2025 y Serenata Cruceña, María Pía Stancov Parada. Una cita imperdible que cada septiembre reúne a miles de cruceños y visitantes en un evento cargado de tradición, cultura y alegría.

El parque, recientemente refaccionado, lucirá renovado en vísperas de la serenata cruceña y será testigo de un espectáculo gratuito que promete emociones. Más de 200 artistas y 500 bailarines darán vida a un show preparado con meses de anticipación para rendir homenaje a la tierra cruceña.

“Hoy, como Santa Cruz florece en septiembre, vamos a coronar a nuestra reina María Pía, primera”, afirmó el subalcalde del DM-11, Rolando López, quien destacó que esta celebración lleva más de 42 años de tradición.

Entre los artistas confirmados figuran nombres como Guísela Santa Cruz e Israel Alarcón, quienes encabezarán un cartel que busca conquistar al público con música, danza y sentimiento. “Van a dejarlo todo en el escenario. La gente se va a llevar muchas sorpresas”, aseguró López.

El ingreso será totalmente libre, un detalle que refuerza el carácter hospitalario de la capital oriental. “Santa Cruz es la ciudad más hospitalaria de Bolivia. Y hoy lo vamos a demostrar bailando y cantando, con toda esa alegría que nos caracteriza”, subrayó la autoridad municipal.

En cuanto a la organización, el show está previsto para comenzar a las 21:00 horas, aunque las autoridades recomiendan al público llegar con anticipación para asegurar un buen lugar y evitar aglomeraciones.

Así, con la coronación de María Pía Stancov Parada y la serenata en honor a Santa Cruz, la capital oriental vivirá una de sus noches más esperadas, marcada por la tradición, la belleza y el orgullo cruceño.

