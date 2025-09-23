Camacho confirma su participación en los actos por los 215 años del grito libertario cruceño

La Gobernación de Santa Cruz dio a conocer la agenda oficial de actos cívicos y protocolares en conmemoración de los 215 años del grito libertario, que se celebran este 24 de septiembre. El gobernador Luis Fernando Camacho confirmó su participación en las actividades, que incluyen desfiles, la iza de la bandera y reconocimientos a personalidades cruceñas.

“Es lindo ver autoridades comprometidas con la justicia, con su pueblo y con la verdad”, expresó Camacho al referirse a la unidad y compromiso que despierta la efeméride en la región.

El cronograma comenzó este martes con la posesión de Reinerio Vargas como nuevo rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). Durante la tarde, la cita será en el Cambódromo, donde se desarrollará el tradicional desfile cívico-militar que congrega a estudiantes, instituciones y fuerzas del orden.

Para la jornada del miércoles está prevista la iza de la bandera cruceña en la Plaza 24 de Septiembre, símbolo de identidad y orgullo regional. Además, la Gobernación adelantó que se rendirá homenaje a personalidades destacadas, aunque los nombres serán anunciados con antelación.

Consultado sobre la presencia de figuras políticas nacionales como Tuto Quiroga o Rodrigo Paz, el gobernador aclaró que no fueron invitados a los actos oficiales por tratarse de candidatos, aunque señaló que la agenda del desfile cívico-militar permanece abierta para quienes deseen participar.

“Sí, nosotros también vamos a generar un acto de reconocimiento a algunas personalidades, pero ya se les avisará con anticipación”, añadió Camacho, quien reiteró que la Gobernación ha preparado una agenda “completa” para rendir tributo a la tierra cruceña.

