Alcalde Jhonny Fernández no asistirá a la sesión de honor por la efeméride cruceña

El vocero municipal de la alcaldía de Oruro, Bernardo Montenegro, informó este martes a Red Uno, que el alcalde cruceño no participará en la sesión que se realizará en horas de la noche en la plaza 24 de septiembre.

“Lamentablemente en esta difícil coyuntura de relacionamiento que se ha venido dando con el órgano legislativo del Gobierno Municipal, en la misma no se dio un mínimo tema de coordinación, como se daba en todos los años en cuanto la organización del evento, iban a ser las personas nombradas y reconocidas, nada de esto se ha llevado adelante por consiguiente el señor alcalde no va a participar”, manifestó Montenegro.

Así mismo, dijo que todos los reconocimientos que se van a entregar fueron firmados, pero señaló que es una falta de respeto por parte del legislativo, el no coordinar.

Por su parte, Claudia Cuéllar, encargada de Comunicación del Concejo, señaló que desde la Alcaldía no han respondido a la coordinación para la logística del acto, por lo que es la Unidad Operativa de Tránsito la encargada de controlar el tráfico vehicular en la zona.

