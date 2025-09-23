Piden objetividad en la investigación contra el ex 'zar antidrogas', Felipe Cáceres

Tras la aprehensión del exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, el abogado de la agrupación ‘Evo es Pueblo’, Marcelo Galván, solicitó objetividad en el proceso de investigación en contra de la exautoridad.

Para Galván, la fábrica de sustancias controladas se encontraba a bastante distancia de la propiedad y empresa de Cáceres.

“Se encuentra una fábrica de cristalización y 500 metros más allá lo habrían encontrado al señor Felipe Cáceres en una empresa de extracción de áridos. Son distancias muy grandes por las cuales pedimos objetividad y seriedad en la investigación, ver qué predio pertenece a quién y no simplemente agarrar y agarrar al primero que se aparece dentro de lo que es una intervención policial”, manifestó Galván.

El jurista cuestionó el accionar de la Policía, aseguró que en los últimos meses no se veían resultados de las intervenciones en el Trópico, y considera que tratan de vincular al exviceministro a un ilícito.

“Esperemos que la Fiscalía, esperemos que el Ministerio Público tomen esa seriedad, porque definitivamente todas las intervenciones que tuvo el Ministerio de Gobierno y la lucha contra el narcotráfico hasta la fecha no agarraban ni un tucán cuando encontraban fábricas, y hoy en día, encuentran a una persona a 500 metros y la quieren vincular a una fábrica encontrada no tiene sentido”, aseveró el abogado.

Felipe Cáceres, fue colaborador de Evo Morales durante su gobierno, fue aprehendido este martes por personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

