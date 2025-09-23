Trump respalda a Milei y dice que Argentina "no necesita un rescate"

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este martes que no cree que Argentina necesite “un rescate”, al reunirse con su homólogo Javier Milei en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

“Les vamos a ayudar pero no creo que necesiten un rescate. Está haciendo un trabajo fantástico”, dijo Trump al recibir a Milei frente a periodistas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que en la reunión se habló de cifras, pero evitó dar detalles: “Hablamos de alguna cifra específica que no puedo decir”.

Argentina enfrenta turbulencias financieras tras semanas de crisis política y económica. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el país es un aliado “sistemáticamente importante” y que Washington está dispuesto a “hacer lo necesario”.

En paralelo, el Banco Mundial (BM) anunció un desembolso de USD 4.000 millones en los próximos meses para apoyar las reformas económicas del gobierno de Milei. “Este paso da continuidad al paquete de 12.000 millones anunciado en abril y refleja la confianza en los esfuerzos por modernizar la economía”, indicó el organismo en un comunicado.

El respaldo de Trump tuvo un impacto inmediato en los mercados: el riesgo país cayó a 960 puntos tras superar los 1.400 la semana pasada, mientras los bonos y acciones argentinas en Wall Street subieron hasta un 11% y el dólar retrocedió 3%.

Trump también reiteró su apoyo político a Milei a través de su red Truth Social: “Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi respaldo completo y total para su reelección”.

Contexto:

La crisis económica argentina se agravó tras la derrota de Milei en las elecciones legislativas en Buenos Aires y un escándalo de corrupción que involucra a su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei. La corrida cambiaria obligó al gobierno a vender reservas para sostener la cotización del dólar.

Mira la programación en Red Uno Play