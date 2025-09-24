¡Habrá feriado este lunes! ¿Para qué departamento aplica la medida?

Este lunes 29 de septiembre será feriado departamental en Chuquisaca en conmemoración de los 487 años de fundación de la Villa de la Plata, hoy llamada Sucre, jornada con suspensión de actividades en el marco de la celebración del Bicentenario de Bolivia.

“En el marco de las actividades del Bicentenario del país, el Gobierno emitió el Decreto 5328 que declara el feriado departamental y así es que el 29 será feriado con suspensión de actividades públicas y privadas, única y exclusivamente en el año de nuestro Bicentenario”, aclaró el delegado presidencial para el Bicentenario, Martín Maturano.

El Gobierno decretó varios feriados departamentales a lo largo de este 2025 para resaltar los hechos históricos conmemorando el Bicentenario de Bolivia.

El Decreto Supremo 5328 fue aprobado el 5 de febrero de este año, y tiene la finalidad de resaltar hechos históricos memorables y trascendentales en la lucha por la independencia de Bolivia.

Como parte de los actos conmemorativos, se desarrollarán actos protocolares, y se entregarán reconocimientos a personalidades de Chuquisaca, se prevén desfiles, celebraciones religiosas y una sesión de honor.

Con información de ABI.

Mira la programación en Red Uno Play