Supertifón ‘Ragasa’ provoca 17 muertos en Taiwán y paraliza Hong Kong y China

Las graves inundaciones causadas por el tifón Ragasa provocaron la muerte de casi una veintena de personas en Taiwán. Según el Comando Central de Operaciones de Emergencia, sólo en la ciudad de Guangfu, al este del país, se han contabilizado 17 muertos, 32 heridos y 17 desaparecidos.

El tifón, considerado el más intenso de este año a nivel global, ha tocado tierra en la provincia meridional china de Cantón, además, ha paralizado Hong Kong, el ciclón tropical pasó por la región con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, que inundaron las calles de la ciudad, activando así la máxima alerta meteorológica.

La Oficina Meteorológica local elevó la señal de tifón al nivel 10, el máximo, y emitió una señal de lluvia ámbar por las precipitaciones, que han anegado las calles del este y sur.

Hasta el mediodía local del miércoles se han registrado 62 heridos, entre ellos una mujer y su hijo de cinco años arrastrados por el mar y hospitalizados en estado grave. El Gobierno de Hong Kong ha habilitado 49 refugios que hasta el momento han acogido a 791 personas.

En el Sur de China, el Observatorio Meteorológico regional ha registrado vientos sostenidos de hasta 150 kilómetros por hora y las autoridades han evacuado de forma preventiva a más de 1,89 millones de residentes de zonas de riesgo en toda la provincia, que mantiene activadas la alerta naranja por tifón y la roja por marejada ciclónica.

Se espera que en las próximas horas continúe moviéndose en dirección oeste y que se vaya debilitando gradualmente.

