“¡Por ustedes voy a seguir!”: Percy de ‘Sangre Cumbiera’ agradeció a sus seguidores por el apoyo

“Dios nos ha traído aquí”, decía el cantante tras salir de su audiencia por el caso “Saracho Fest”.

Silvia Sanchez

24/09/2025 11:54

Imagen captura RR.SS.
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras haber obtenido su libertad en una audiencia de medidas cautelares, el vocalista de la agrupación musical ‘Sangre Cumbiera’ fue recibido por decenas de sus seguidores que lo aguardaban en afueras del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Oruro.

En la oportunidad, brindó algunas palabras a sus fanáticos, donde inicialmente señalaba que quería dejar por un tiempo los escenarios después de la conflictiva situación que había atravesado.

“No queremos hacer daño a nadie, solo queríamos hacer música, ya no voy a dar más declaraciones, me van a disculpar, pero yo me voy a alejar un poco de los escenarios porque quiero estar bien”, señalaba el cantante mientras sus seguidores le pedían continuar.

 

Percy, además agradeció el apoyo recibido durante su aprehensión, destacó la labor del personal policial y fiscales, además señaló que hubo apoyo mutuo con la directora de la unidad educativa.

“Les mando un fuerte abrazo, igual a la profesora, que igual hemos estado juntos, la profesora y yo, hemos estado juntos pasando todas estas cosas”, agregaba el vocalista de ‘Sangre Cumbiera’.

 

Finalmente, y ante el pedido de todo su público, señaló que se mantendría de pie.

“Gracias a toda mi fanaticada que me quiere ¡Por ustedes voy a seguir! Dios nos ha traído aquí y la verdad me sorprende tanto a mí ver todo esto”, manifestó.

 

El vocalista de la agrupación que se presentó durante el ‘Saracho Fest’ y la directora de la unidad educativa, fueron procesados por la muerte de una joven de 18 años y las graves lesiones que sufrió otra menor de 16.

 

