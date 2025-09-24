Jorge Santistevan: “El caso Cáceres confirma que el poder político está ligado al narcotráfico”

La aprehensión del exviceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, ha desatado nuevas críticas sobre la supuesta relación entre el poder político y el narcotráfico en Bolivia.

El analista político Jorge Santistevan sostuvo que este hecho no sorprende y que responde a una lógica ya conocida: la de los “clanes familiares” ligados al sistema político desde la era de Evo Morales.

“Esto no sorprende, esto se conoce como clanes familiares. Estaban muy ligados al sistema político gobernante desde Evo Morales hasta la fecha. Lo que hacen con Felipe Cáceres ahora es simplemente exponer un negocio redondo”, declaró Santistevan a Red Uno.

Según el analista, las actividades de Cáceres en el rubro de los áridos solo servían como fachada para operaciones ilícitas.

“Es uno de los millonarios más grandes que tiene Bolivia, precisamente con dinero sucio del narcotráfico”, afirmó.

Santistevan advirtió que este entramado va más allá de un caso aislado. Habló de un “narco sistema” que representa un riesgo tanto para el país como para la región.

“Este narco sistema es un peligro para la democracia, para la paz y para toda la región. Ya se está catalogando a estas organizaciones como terroristas. Eso implica que el poder político, en sus más altos niveles, está involucrado con el narcotráfico”, añadió.

En las últimas horas, se informó que Felipe Cáceres fue aprehendido tras encontrarse una fábrica de sustancias controladas en su propiedad, ubicada en el trópico de Cochabamba. El caso se encuentra en etapa preliminar y aún no se han emitido mayores detalles oficiales.

