"¡Estoy vivo!": Hombre dado por muerto llegó a su propio velorio y desató el caos

Imaginen esta escena: están en el velorio de un familiar, lamentando su pérdida, cuando de repente la persona que supuestamente está en el ataúd aparece en la puerta gritando "¡Estoy vivo!". Lo que parece sacado de una película de comedia o terror, en realidad sucedió en Tucumán, Argentina, y ha dejado a todos con la boca abierta.

El protagonista de esta increíble historia es un joven de 22 años, a quien su familia había dado por muerto tras un trágico accidente. La confusión y el terror se apoderaron de la sala, provocando gritos, llantos y una mezcla de alivio y pánico, informa el portal TN.

El error que nadie vio venir

El insólito caso empezó cuando el cuerpo de un joven atropellado por un camión fue hallado en la localidad de Alderetes. Una mujer de Villa Carmela se presentó en la comisaría, identificó al fallecido como su hijo y, sin que se realizaran pruebas de ADN o de huellas dactilares, se llevó el cuerpo para darle un último adiós.

El funeral transcurría con normalidad, hasta que el supuesto difunto, sin saber lo que estaba pasando, llegó a su propia casa. Según explicó a las autoridades, había pasado varios días consumiendo drogas y no tenía idea de la desesperación que había provocado su ausencia. Para su familia fue un "milagro y una pesadilla" a la vez.

El misterio continúa

Aunque el joven está sano y salvo, la historia no termina aquí. El cuerpo que estaba en el ataúd sigue sin ser identificado, y ha sido devuelto a la morgue judicial para que la investigación continúe. Mientras tanto, este caso ha puesto de manifiesto un grave problema social: el drama de muchas familias cuyos hijos desaparecen debido a la adicción, sin dejar rastro, dejando a sus madres con la incertidumbre de si están vivos o muertos. Es una historia que, más allá del chiste, refleja una realidad mucho más dura.

