Investigan robo en Pailón: Delincuentes se llevaron generadores, pantallas y un arma registrada

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del municipio de Pailón investiga un robo agravado ocurrido en una propiedad de la comunidad de Taperas II, a 15 kilómetros del centro de la localidad. Los delincuentes forzaron varios accesos y se llevaron generadores de luz, cableado, pantallas y un arma de fuego registrada legalmente.

El dueño de la propiedad formalizó la denuncia y relató los hechos a las autoridades, indicando que el robo se habría cometido durante la noche. Los ladrones aprovecharon que no había nadie en la vivienda principal, aunque sí había caseros en otra parte del terreno. "Forzaron los candados, se llevaron generadores, un arma de fuego, cableado, las luces, las pantallas, todo eso", detalló la víctima.

El afectado hizo un llamado urgente a la población a no comprar los objetos robados, en especial el arma de fuego. "En especial el arma de fuego porque eso es un delito", advirtió. Además, subrayó que el arma está debidamente registrada, lo que facilitará su rastreo y podría generar problemas legales para quien la adquiera.

Las autoridades del Ministerio Público han abierto una investigación por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa. La Felcc de Pailón ya se ha movilizado a varias comunidades aledañas para seguir las pistas y tomar declaraciones a los trabajadores del lugar con el objetivo de identificar a los responsables. La víctima espera que la rápida acción policial permita recuperar sus bienes y, sobre todo, que el arma no sea utilizada para cometer otros delitos.

