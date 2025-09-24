Pando celebra este 24 de septiembre sus 87 años de gesta libertaria

El departamento lleva su nombre, en honor al presidente José Manuel Pando, está conformado por cinco provincias, las cuales son: Nicolás Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Federico Román y Abuná, que a su vez se dividen en 15 municipios.

“Desde la Universidad Amazónica de Pando, queremos rendir honor. A este pueblo pandino que nos ha acogido y sobre todo que tiene la misión de seguir creciendo y aportando en todos sus proyectos que se tienen”, manifestó el rector de la Universidad Amazónica de Pando, Franz Navia.

Este martes se realizaron los actos de celebración por la efeméride departamental. La Universidad Amazónica De Pando, encabezó los actos conmemorativos por los 87 aniversario, del departamento más joven de Bolivia.

El aniversario de Pando nos recuerda la grandeza de un departamento joven, pero lleno de historia, riqueza natural y cultural. Su pueblo noble y trabajador ha sabido salir adelante con esfuerzo, forjando una identidad amazónica que enorgullece a toda Bolivia.

Hoy celebramos a esta tierra verde y generosa, bendecida por la selva, los ríos y la calidez de su gente. ¡Felicidades!.

