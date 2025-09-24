TEMAS DE HOY:
Robo en Pailón Odalys Vaquiata Narcotráfico

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Pando celebra este 24 de septiembre sus 87 años de gesta libertaria

Un 24 de septiembre de 1938 fue creado el departamento de Pando, celebra sus 87 años de fundación y los cumple su efeméride siendo el departamento más joven de Bolivia.

Jhovana Cahuasa

23/09/2025 21:21

Foto: Redes Sociales.
Pando

Escuchar esta nota

El departamento lleva su nombre, en honor al presidente José Manuel Pando, está conformado por cinco provincias, las cuales son: Nicolás Suarez, Manuripi, Madre de Dios, Federico Román y Abuná, que a su vez se dividen en 15 municipios.

“Desde la Universidad Amazónica de Pando, queremos rendir honor. A este pueblo pandino que nos ha acogido y sobre todo que tiene la misión de seguir creciendo y aportando en todos sus proyectos que se tienen”, manifestó el rector de la Universidad Amazónica de Pando, Franz Navia.

Este martes se realizaron los actos de celebración por la efeméride departamental. La Universidad Amazónica De Pando, encabezó los actos conmemorativos por los 87 aniversario, del departamento más joven de Bolivia.

El aniversario de Pando nos recuerda la grandeza de un departamento joven, pero lleno de historia, riqueza natural y cultural. Su pueblo noble y trabajador ha sabido salir adelante con esfuerzo, forjando una identidad amazónica que enorgullece a toda Bolivia.

Hoy celebramos a esta tierra verde y generosa, bendecida por la selva, los ríos y la calidez de su gente. ¡Felicidades!.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD