Hombre pierda la vida en pleno aeropuerto de Santiago: Familia denuncia negligencia y atención tardía

La familia de Luis Muñoz, un adulto mayor de 72 años, denunció negligencia médica después de que este muriera de un infarto al desvanecerse en la manga de un avión en el Aeropuerto de Santiago. Su esposa, que lo acompañaba, relató que la ayuda tardó en llegar y que las primeras atenciones fueron inadecuadas.

El hecho ocurrió a las 7 de la mañana del pasado 21 de mayo, cuando Luis regresaba a Chile tras un viaje a España. Según su esposa, Pabla Valdivia, él comenzó a sentirse mal justo al salir de la aeronave, reporta el medio Bio Bio.

"Viajé feliz con mi marido... Al bajarnos, mi esposo se desvanece", contó la mujer, quien notó que no recibió ayuda inmediata. "La atención, cero. Pasaron cinco minutos y pusieron una silla de ruedas en malas condiciones", criticó en diálogo con Canal 13.

Un tratamiento incorrecto

El hijo de la víctima, Aldo, pudo ver las grabaciones de seguridad del aeropuerto, que muestran la escasa y lenta reacción del personal. Cuestionó la decisión de sentar a su padre en una silla de ruedas cuando sufrió el infarto, algo que, según un abogado y cardiólogos consultados, podría haber sido una "condena de muerte".

"Cualquier persona sabe que debe estar estirado", señaló Aldo, quien también criticó el uso de un desfibrilador que no funcionó correctamente. La ayuda médica especializada demoró 21 minutos en llegar al lugar, ya que, según el Aeropuerto de Santiago, se estaban atendiendo a otros pasajeros.

"Está la posibilidad de que mi papá hubiera muerto igual, pero nunca sabremos porque nunca llegó la ayuda", lamentó Aldo.

La polémica: ¿quién es el responsable?

La familia, a través de su abogado, asegura que hubo una clara negligencia y presentó una denuncia civil. Sin embargo, la Fiscalía ya cerró la causa.

Por su parte, las entidades involucradas se han deslindado de la responsabilidad. La aerolínea Iberia declaró que el incidente ocurrió fuera del avión, por lo que la atención era responsabilidad de los equipos médicos del aeropuerto. El Aeropuerto de Santiago apuntó a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). La DGAC confirmó que el equipo médico tardó 21 minutos en llegar, argumentando que se encontraba atendiendo otra emergencia. A pesar de esto, afirmaron que "se aplicaron los protocolos establecidos".

Mira la programación en Red Uno Play