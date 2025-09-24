TEMAS DE HOY:
Investigan feminicidio Feminicidio en Potosí Robo en Pailón

24ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
La gran batalla

Hoy en ‘La Gran Batalla’: cuatro equipos competirán por ser el mejor de la noche

Famosos y sus academias de baile presentarán canciones ‘top’, habrá mucho ritmo y energía en el escenario.

Silvia Sanchez

23/09/2025 20:35

Foto Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’ y hoy, cuatro equipos buscarán obtener el título del “mejor de la noche”, para tener la opción de luchar por un beneficio el día domingo.

Recordemos que esta semana no hay gala de eliminación y los equipos compiten por un valioso beneficio que se dará a conocer el fin de semana, hay varias opciones en caso de que logren ganar.

Hoy en el escenario:

  • CISCO Y LA ACADEMIA BOLIVA DANCE       
  • IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA FUSION DANCE      
  • DIEGO PAREDES Y LA ACADEMIA VIBRA DANCE    
  • ALVINICH Y LA ACADEMIA ARTISTICA CCM     

 

Esta semana los jueces son los encargados de decidir, en consenso, cuál de los equipos podrá competir por el beneficio del día domingo, para lo cual, mostrarán todo su esfuerzo arriba del escenario.

Este pasado lunes, Gato Pozo y la academia Style Bolivia, fueron los primeros clasificados para luchar por el benefició, hoy se conocerá al segundo equipo para la gala del domingo, no te pierdas ni un solo detalle.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD