Hoy en ‘La Gran Batalla’: cuatro equipos competirán por ser el mejor de la noche

Una noche más de competencia en ‘La Gran Batalla’ y hoy, cuatro equipos buscarán obtener el título del “mejor de la noche”, para tener la opción de luchar por un beneficio el día domingo.

Recordemos que esta semana no hay gala de eliminación y los equipos compiten por un valioso beneficio que se dará a conocer el fin de semana, hay varias opciones en caso de que logren ganar.

Hoy en el escenario:

CISCO Y LA ACADEMIA BOLIVA DANCE

IRIBEL MENDEZ Y LA ACADEMIA FUSION DANCE

DIEGO PAREDES Y LA ACADEMIA VIBRA DANCE

ALVINICH Y LA ACADEMIA ARTISTICA CCM

Esta semana los jueces son los encargados de decidir, en consenso, cuál de los equipos podrá competir por el beneficio del día domingo, para lo cual, mostrarán todo su esfuerzo arriba del escenario.

Este pasado lunes, Gato Pozo y la academia Style Bolivia, fueron los primeros clasificados para luchar por el benefició, hoy se conocerá al segundo equipo para la gala del domingo, no te pierdas ni un solo detalle.

Mira la programación en Red Uno Play