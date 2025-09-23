TEMAS DE HOY:
Policial

Video: ¡Mi prima pedía auxilio! Una joven relata los dramáticos momentos que vivió en la avalancha en Oruro

La joven, prima de la víctima fallecida, contó que su familiar pedía ayuda para poder levantarse en medio de la multitud, pero lamentablemente perdió la vida.

Jhovana Cahuasa

23/09/2025 9:43

Foto: Red Uno
Oruro

Una joven, prima de la víctima fallecida en medio de la avalancha humana, suscitada tras un festejo por el Día del Estudiante dentro del colegio Juan Misael Saracho en Oruro, contó los momentos de terror que le tocó vivir en el momento en que se produjo el hecho.

“En ese momento nadie hizo nada, los de seguridad tampoco, mi prima empezó a gritar por favor ayúdenme, me están aplastando, mis otras primas también, yo les dije no griten se van a quedan sin energía”, manifestó la joven.

Según el relato de la joven, su prima de 18 años, estaba con el rostro hacía abajo, ese hecho le habría impedido poder estabilizar y pararse, sin embargo, pese al auxilio que pedía no recibió ayuda alguna.

“Yo traté de ir un poco hacía adelante y solo vi un charco de sangre, y no sabía de cuál de las dos chicas era, luego empezaron a decir que estaban sacando celulares. Yo le decía Ale, Ale, tu celular, pero para eso ya no me contestaba”, relató la joven.

 

