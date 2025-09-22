Vocal del TSE declara en la Fiscalía de Chuquisaca por caso Agetic y ratifica transparencia del proceso electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, se presentó este lunes en la Fiscalía Departamental de Chuquisaca para prestar declaración dentro de las investigaciones del denominado caso Agetic, en el que se denuncia que esta entidad estatal habría ingresado al sistema informático del TSE utilizado en la votación del pasado 17 de agosto.

Ávila rechazó de manera categórica la denuncia, calificándola de infundada.

“Esta denuncia es absolutamente falsa, no tiene ningún sustento, no se ha aportado ninguna prueba. Sin embargo, con ese sentido de transparencia y responsabilidad con el proceso electoral hoy nos hemos presentado en Sucre para prestar esta declaración”, afirmó Ávila en rueda de prensa.

El vocal subrayó que el TSE ha entregado todos los informes correspondientes y que el proceso electoral fue auditado por empresas especializadas y observado por más de 19 misiones internacionales.

“Hemos demostrado que este proceso ha sido seguro, transparente y confiable”, agregó.

Todos los vocales del TSE serán convocados a declarar en el marco de esta investigación.

Ávila también cuestionó a los legisladores que, pese a tener la facultad de modificar normas cuestionadas, no lo hicieron durante los últimos años:

“Si algún legislador no estaba de acuerdo, tenía cinco años para trabajar. Las nuevas autoridades electas deben entrar con la legitimidad del pueblo boliviano y el objetivo de modificar esas leyes. Nosotros como Órgano Electoral nunca aplicamos esa norma y nunca la Agetic ingresó a nuestro sistema”, sostuvo.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play