Deportes

Luto en Oriente Petrolero: falleció Juan Montaño, gerente general del club albiverde

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la institución refinera y en el deporte cruceño.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/09/2025 8:41

Santa Cruz, Bolivia

El club Oriente Petrolero confirmó este lunes el fallecimiento de su Gerente General, Juan Montaño Sejas, quien perdió la vida tras sufrir un derrame cerebral el pasado sábado.

La noticia ha causado profunda consternación en el ámbito deportivo cruceño, especialmente entre los miembros de la institución refinera, donde Montaño era ampliamente reconocido por su compromiso y trayectoria.

(Noticia en desarrollo...)

