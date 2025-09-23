TEMAS DE HOY:
Hombre muere apuñalado Avalancha humana en Oruro Maltrato animal en Cochabamba

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

¡Día del amor terminó en tragedia! Pareja fue aprehendida por el asesinato de un hombre en La Paz

El hombre y la mujer son acusados por el delito de homicidio y homicidio en grado de complicidad, tras haber apuñalado cinco veces a un hombre hasta quitarle la vida.

Red Uno de Bolivia

23/09/2025 9:32

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

El subcomandante de la Policía en La Paz, coronel Willy Paz, informó este lunes sobre un hecho de homicidio suscitado el pasado 21 de septiembre, en la zona de Bajo Llojeta de la ciudad de La Paz.

La pareja se encuentra sindicada del hecho, y serán imputados por los delitos de homicidio y homicidio en grado de complicidad. El hecho se habría suscitado en medio del consumo de bebidas alcohólicas, el dueño de casa habría sido apuñalado y perdió la vida.

“Homicidio en la zona de Bajo Llojeta, tenía heridas tanto en el muslo de la pierna derecha, como también en la parte torácica”, manifestó Paz.

Según las investigaciones preliminares, uno de los visitantes agarró un cuchillo de cocina y apuñaló cinco veces, al propietario del inmueble, en medio de una discusión por celos.

Un shock hipovolémico acabó con su vida, el sujeto fallecido fue identificado, tenía 45 años de edad. El presunto autor del crimen junto a su pareja, trasladaron el cuerpo al hospital, pero este llegó sin vida, ambos se encuentran aprehendidos y están a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD