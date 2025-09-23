Dembélé y Bonmatí conquistan el Balón de Oro, Yamal tendrá que esperar

La ceremonia del Balón de Oro 2025, celebrada este lunes en el teatro del Châtelet en París, dejó a Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí como máximos ganadores de la noche.

El delantero del París Saint-Germain fue distinguido por su desempeño en la temporada pasada, donde anotó 35 goles y brindó 16 asistencias, además de conquistar la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia.

“Gracias, fue una temporada increíble. Este trofeo individual es un logro colectivo”, declaró Dembélé, visiblemente emocionado.

Aitana Bonmatí, tricampeona del Balón de Oro

La mediocampista del FC Barcelona y de la selección española, Aitana Bonmatí, recibió su tercer Balón de Oro consecutivo, consolidándose como la mejor jugadora del mundo en 2023, 2024 y 2025.

Bonmatí se impuso sobre Mariona Caldentey y Alessia Russo tras una temporada en la que fue campeona de La Liga F, finalista de la Champions femenina y figura en la Eurocopa con España.

“Podría haber sido para cualquiera de vosotras. Si pudiera compartirlo, lo haría”, dijo Bonmatí, emocionada.

Con este galardón, España suma cinco ediciones consecutivas con una ganadora del Balón de Oro femenino, sumando los dos premios anteriores de Alexia Putellas (2021 y 2022).

Lamine Yamal gana el Trofeo Kopa

El joven talento del FC Barcelona, Lamine Yamal, fue reconocido con el Trofeo Kopa al mejor jugador del mundo menor de 21 años, por segundo año consecutivo.

Pese a estar entre los favoritos, Yamal no logró el Balón de Oro, pero su proyección lo mantiene como candidato futuro al máximo reconocimiento.

Luis Enrique y Vicky López también fueron premiados

El técnico del PSG, Luis Enrique, fue designado mejor entrenador del año, aunque no estuvo presente en la gala por estar dirigiendo un partido de Ligue 1. Además, su Fundación Xana, recibió el Premio Sócrates por su labor social.

