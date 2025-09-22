TEMAS DE HOY:
Deportes

Luto en Brasil: fallece a los 45 años Neneca, exarquero del América

El exguardameta Anderson Soares da Silva sufrió un infarto y dejó una huella imborrable en el fútbol brasileño.

Martin Suarez Vargas

22/09/2025 18:48

Neneca,ex arquero del fútbol brasileño. Foto: Internet.
Brasil.

El fútbol brasileño está de luto tras el fallecimiento de Anderson Soares da Silva, conocido como Neneca, exarquero del América Mineiro. El exjugador murió este lunes 22 de septiembre en Rondonópolis, Mato Grosso, a los 45 años, después de permanecer internado en el hospital Santa Casa desde el viernes pasado, cuando sufrió un infarto mientras asistía a un partido de la categoría sub-17 de la União Rondonópolis, club en el que trabajaba como entrenador.

Los exámenes médicos confirmaron que, además del infarto, Neneca padecía un aneurisma aórtico. Su estado de salud se complicó durante el fin de semana hasta que se produjo su deceso, que causó gran pesar en la comunidad futbolística.

Formado en su ciudad natal, Neneca defendió al América Mineiro en 96 partidos entre 2011 y 2013, etapa en la que se consolidó como referente. También vistió las camisetas de Figueirense, Guarani y Botafogo-SP, sumando una amplia trayectoria en el balompié nacional.

El América lamentó profundamente la noticia con un comunicado en el que expresó su solidaridad hacia la familia, amigos y seguidores del arquero, resaltando su entrega y cariño hacia la institución: “Su trayectoria y legado jamás serán olvidados”.

