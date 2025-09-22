Familia de abogado asesinado en Beni exige justicia : “Salió de Cotoca con sueños, y ahora vuelve en un cajón”

La familia del abogado Limbert Cruz Bazán espera la llegada de su cuerpo a Cotoca, su tierra natal, tras haber sido asesinado de manera violenta en la ciudad de Guayaramerín, departamento de Beni. El crimen ha generado conmoción por las impactantes imágenes del hecho que circulan en redes sociales.

Limbert Cruz Bazán, de profesión abogado, residía desde hace siete años en Guayaramerín, donde había formado toda una vida junto a su esposa y sus cuatro hijos. Según relataron sus familiares, dos de los menores vivían con él en el Beni. La familia afirma que desconocía cualquier situación de riesgo o conflicto en la vida del profesional, y se enteraron del asesinato por los medios y redes sociales.

“Él salió de Cotoca buscando una mejor vida, con sueños, con metas. Hoy lo esperamos en un cajón para despedirlo”, expresó entre lágrimas su tía, Francia Sánchez Cruz, durante una entrevista en el programa El Mañanero.

“Solo pedimos justicia. Que el Ministerio Público y la Policía hagan su trabajo. No queremos que este crimen quede en el olvido como tantos otros”, señaló la tía del abogado asesinado, quien además lamentó el impacto que ha tenido la difusión de imágenes sensibles del hecho en redes sociales.

El crimen habría sido ejecutado por un sicario que, según versiones preliminares, ya estaría siendo buscado por la Policía. No se descarta que el autor material haya salido del país.

Mientras tanto, los seres queridos de Limbert en Cotoca se preparan para recibir su cuerpo alrededor del mediodía de este lunes, con el fin de darle cristiana sepultura en su pueblo natal. La comunidad local también se ha solidarizado con la familia, que atraviesa un momento de profundo dolor.

El caso continúa en investigación y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas por parte de las autoridades.

