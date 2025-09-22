El interprete de “Ella baila sola” sorprendió a sus fans con un nuevo cambio del look, causando sensación en las redes y demostrando que el cantante no sólo impone tendencia en los escenarios, sino también fuera de ellos.

En un video en TikTok mostró que dejó atrás el look que ha mantenido por más de un año para revelar un cambio radical: ahora presume un corte buzzcut, el famoso rapado al ras que ha marcado el estilo de deportistas, modelos y músicos en todo el mundo.

En el breve clip, el tapatío se muestra junto a una piscina de agua azul, bajo el sol intenso, vistiendo una camiseta blanca de tirantes y un short negro largo. El look deportivo no sólo pone en primer plano su nuevo peinado, sino que también resalta los tatuajes que cubren brazos y piernas, así como una figura cada vez más trabajada gracias a su rutina en el gimnasio. Peso Pluma, relajado y seguro, desfila ante la cámara y posa con una actitud desafiante que refuerza su imagen de chico rebelde del regional mexicano.

La reacción en redes fue inmediata. Los fans llenaron los comentarios con frases como: “Peso Pluma se cambió el cabello y está volviendo a sacar corridos, eso solo puede significar una cosa. Ya viene el álbum”, “Se ve mucho mejor”, “Es un chico rebelde”, “Que guapo”, “Qué te hiciste Peso”, “Nueva era”.

Mira la programación en Red Uno Play