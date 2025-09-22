TEMAS DE HOY:
¡Fantasma! Niños de Laos huyen aterrados al ver a una extranjera por primera vez (Video)

Niños de un colegio rural vieron una persona blanca por primera vez en la vida y pensaron que era un fantasma, salieron todos corriendo.

Ligia Portillo

22/09/2025 11:23

¡Fantasma! Niños de Laos huyen aterrados al ver a una mujer blanca por primera vez (Video). Foto: Captura de pantalla
Laos

Escuchar esta nota

Un colegio rural en Laos fue escenario de un insólito y viral episodio que dejó a toda la comunidad sorprendida. Un grupo de niños, que nunca había visto a una persona de piel blanca, reaccionó con pánico al encontrarse con un visitante extranjero, creyendo que se trataba de un fantasma.

“Salimos corriendo, pensamos que era un espíritu”, relató uno de los pequeños, todavía asustado tras el incidente.

Maestros y vecinos tuvieron que intervenir rápidamente para tranquilizar a los alumnos, quienes poco a poco comprendieron que el extraño visitante no era sobrenatural, sino un ser humano como ellos.

El hecho ha generado un gran revuelo en redes sociales, mostrando la mezcla de inocencia y sorpresa que puede surgir en comunidades aisladas, donde el contacto con el mundo exterior es casi inexistente.

Mira el video:

 

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:30

Chelsea vs. psg

17:00

Último nivel

18:00

Dueños de la tarde

