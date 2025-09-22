¡Fantasma! Niños de Laos huyen aterrados al ver a una extranjera por primera vez (Video)

Un colegio rural en Laos fue escenario de un insólito y viral episodio que dejó a toda la comunidad sorprendida. Un grupo de niños, que nunca había visto a una persona de piel blanca, reaccionó con pánico al encontrarse con un visitante extranjero, creyendo que se trataba de un fantasma.

“Salimos corriendo, pensamos que era un espíritu”, relató uno de los pequeños, todavía asustado tras el incidente.

Maestros y vecinos tuvieron que intervenir rápidamente para tranquilizar a los alumnos, quienes poco a poco comprendieron que el extraño visitante no era sobrenatural, sino un ser humano como ellos.

El hecho ha generado un gran revuelo en redes sociales, mostrando la mezcla de inocencia y sorpresa que puede surgir en comunidades aisladas, donde el contacto con el mundo exterior es casi inexistente.

