¡Es oficial! Nintendo revela el tráiler de "Super Mario Galaxy: La Película" con Rosalina y Bowser Jr.

Nintendo e Illumination encienden las redes al presentar el primer tráiler oficial de "Super Mario Galaxy: La Película", la esperada continuación del fenómeno global Super Mario Bros: La película (2023). El adelanto, lanzado este miércoles durante una edición especial del Nintendo Direct, confirmó la dirección cósmica de la nueva aventura.

La cinta animada está inspirada en el aclamado videojuego de 2007 para Wii, y llevará a Mario y sus compañeros a abandonar el Reino Champiñón para explorar el espacio intergaláctico, según publica Infobae.

Nuevos personajes y viajes estelares

El tráiler, difundido por Nintendo y Universal Pictures, muestra a Mario, Peach, Luigi y Toad viajando a través de distintos planetas con gravedad variable, enfrentando criaturas nuevas como los Lumas (pequeñas estrellas vivientes) y paisajes cósmicos llenos de color.

Dos grandes novedades en la franquicia animada son la introducción de personajes clave del universo Galaxy:

Rosalina: La princesa guardiana del cosmos y figura muy querida por los fans de Mario. La actriz ganadora del Óscar y estrella de Marvel, Brie Larson (Room, Capitana Marvel), se une al reparto para prestar su voz a este popular personaje. Bowser Jr.: El hijo del clásico antagonista, Bowser, se presenta como el nuevo villano de la saga. Según Variety, la voz de este personaje estará a cargo del actor y cineasta Benny Safdie (Oppenheimer, Good Time).

Póster oficial de Super Mario Galaxy: la película. Imagen: Nintendo.

Reparto estelar y equipo de producción

El éxito de la primera entrega se mantiene con el regreso del reparto estelar de voces: Chris Pratt como Mario, Anya Taylor-Joy como la Princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser y Keegan-Michael Key como Toad.

El equipo creativo también regresa, asegurando la continuidad del tono visual colorido, el humor de Illumination y la inclusión de sonidos familiares para los fans del videojuego: dirección nuevamente a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic; guion de Matthew Fogel, quien previamente escribió Minions: Nace un villano; y producción del estudio Illumination (Mi villano favorito), bajo la supervisión de Chris Meledandri.

"Super Mario Galaxy: La Película" tiene una fecha de estreno prevista para el 3 de abril de 2026.

El gran desafío de este proyecto será igualar o superar el impacto monumental de su predecesora, Super Mario Bros: La película, que en 2023 rompió récords históricos al recaudar 1.360 millones de dólares en la taquilla mundial. El filme se consolidó como la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia y el segundo largometraje más exitoso del año, solo superado por Barbie.

Mira el tráiler:

