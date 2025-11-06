VIDEO| ¡Obtén el poder de Goku! Minecraft anuncia un increíble DLC inspirado en Dragon Ball Z

Cada cierto mes, Mojang sorprende a los jugadores de Minecraft trayendo consigo nuevas tandas de DLC colaborativos con marcas o propiedades intelectuales que tienen un espacio privilegiado en la cultura popular contemporánea. Y justo esta semana, todos vimos la llegada de un DLC inspirado en Dragon Ball Z, el anime y manga creado por el maestro Akira Toriyama.

El DLC de Dragon Ball Z para Minecraft ya está disponible por 1510 Minecoins en el Mercado de Minecraft. Este DLC incluye 11 nuevos personajes: Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Freezer, Trunks, Krilin, Androide 18, Cell, Androide 17 y Majin Buu.

Estas son las nuevas actualizaciones

Tal y como se puede ver en el tráiler, los jugadores no solo podrán usar ráfagas de ki, sino también movimientos especiales de diferentes personajes, como el Kamehameha de Goku, el Cañón Galick de Vegeta, el Cañón de Rayo Especial de Piccolo y muchos más. Cada personaje cuenta con sus propios movimientos, ataques definitivos y efectos visuales personalizados.

Algunos de estos personajes también tendrán transformaciones en Super Saiyajin. Además, varios lugares emblemáticos del popular anime llegarán al juego, como la Arena de Peleas de Cell, la Arena del Torneo Mundial de Artes Marciales, el Planeta Namek, Capsule Corp y más.

También se incluirán dos nuevos obsequios gratuitos: el primero es «Conviértete en Saiyayin», donde los jugadores pueden mantener su personaje dentro de su propio mundo de Minecraft con este paquete de aspectos que incluye a todos los famosos combatientes, desde Goku, Gohan y Piccolo, hasta Vegeta, Bulma y Freezer. El segundo es el objeto Creador de Personajes Scouter, que hace que los jugadores parezcan miembros de la Fuerza de Freezer.

