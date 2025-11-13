Congreso de EE.UU. aprueba acuerdo y termina el cierre de Gobierno tras 43 días

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un acuerdo que pone fin a los 43 días de cierre de Gobierno, el más largo en la historia del país. La medida será firmada por el presidente Donald Trump en una ceremonia prevista para esta noche en la Casa Blanca.

La Cámara de Representantes dio luz verde al proyecto de ley con 222 votos a favor y 209 en contra, sumando el apoyo de seis demócratas y la oposición de dos republicanos: Thomas Massie (Kentucky) y Greg Steube (Florida).

El paquete incluye financiamiento para la administración federal hasta enero, y contempla tres proyectos de ley adicionales para sectores clave como agricultura, construcción militar, asuntos de veteranos y agencias legislativas.

“Los cierres nunca cambian el resultado, solo el costo que paga el pueblo estadounidense”, afirmó Tom Cole, representante republicano y presidente del Comité de Asignaciones.

Críticas internas al acuerdo

Sectores progresistas del Partido Demócrata expresaron su descontento con el acuerdo, ya que no contempla la extensión de los subsidios del Obamacare, que expiran a fin de año.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez calificó la gestión de Trump durante el cierre como "cruel", por intentar suspender la financiación de programas como los cupones de alimentos, de los que dependen más de 42 millones de personas.

Cláusulas polémicas y compensaciones

Medios estadounidenses reportaron que los republicanos incluyeron una cláusula que permitiría a miembros oficialistas demandar al Gobierno por al menos 500.000 dólares por haber sido investigados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

El paquete también prevé la restitución de trabajadores federales despedidos durante el cierre y el pago retroactivo a quienes fueron suspendidos.

Las agencias federales ya instruyeron a su personal a retomar funciones este jueves, tras la firma del presidente.

