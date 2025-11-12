Un oportuno y dramático rescate se llevó a cabo este miércoles en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá, Colombia, donde la Policía Metropolitana liberó a un niño de tan solo dos años de edad que permaneció encerrado y solo por más de siete horas dentro de un vehículo estacionado en la vía pública.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar los insistentes llantos y golpes provenientes del interior del automóvil, que permanecía completamente cerrado desde tempranas horas de la mañana.

Según el reporte oficial de la Policía Nacional, los agentes acudieron al lugar y confirmaron la grave situación. Al no obtener respuesta ni localizar al propietario del vehículo, y ante la urgencia de la situación, tomaron la decisión de romper una de las ventanas para acceder al menor.

“El niño estaba sudando, con el rostro rojo y llorando sin parar. Fue una situación angustiante”, relató un testigo a medios locales, confirmando la preocupación de la comunidad.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección, detalló que la intervención fue inmediata: “Se evidenció que un menor de edad se encontraba al interior de un vehículo totalmente cerrado y solo. No había ningún familiar que pudiera atender al niño”, según reporta el medio qhubobogota.com.

Bajo custodia y posibles cargos penales

El menor fue rescatado en un estado visiblemente afectado, con signos de deshidratación, estrés y exposición prolongada al calor. Tras recibir atención médica inicial, fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El ICBF ha iniciado un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para verificar el estado físico y emocional del niño, así como las condiciones de su entorno familiar. El vehículo fue inmovilizado como parte de la investigación.

Las autoridades trabajan activamente para ubicar a los padres o cuidadores responsables. De comprobarse negligencia o abandono, los implicados podrían enfrentar cargos penales por maltrato infantil y omisión de cuidado, de acuerdo con el Código Penal Colombiano. El teniente coronel Caro hizo un llamado enfático a la ciudadanía: “Por ningún motivo debemos dejar abandonados a nuestros niños, especialmente en carros. Esto puede generar afectaciones graves a su salud y poner en riesgo su vida e integridad”.

Vea el video del rescate:

