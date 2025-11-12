"Soy su fan desde Sanremo": el Papa León XIV recibió a Laura Pausini y Naomi Campbell en el Vaticano

En la antesala de un importante encuentro con figuras de Hollywood programado para este sábado, el Papa León XIV mantuvo audiencias con dos grandes celebridades mundiales este miércoles: la supermodelo británica Naomi Campbell y la cantante italiana Laura Pausini.

Ambos encuentros se realizaron en el marco del interés del Pontífice por estrechar lazos con las expresiones culturales contemporáneas.

El Papa, un "fan" confeso de Laura Pausini

La artista italiana Laura Pausini fue recibida en una audiencia privada en una sala junto al Aula Pablo VI. Siguiendo el protocolo, Pausini vistió un elegante conjunto formal y completamente negro.

Durante la reunión, la conversación tomó un tinte personal cuando el Papa León XIV, que vivió gran parte de su vida como misionero y obispo en Perú, confesó ser "fan" de la cantante desde su debut en el Festival de Sanremo en 1993 con el tema La Solitudine.

El papa junto a Laura Pausini. Foto: EFE/EPA/VATICAN MEDIA

"Soy su fan desde el primer Sanremo", reveló el Papa, quien añadió que su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna, es "el mayor fan si no del mundo, al menos de América Latina", informa EFE.

Pausini, famosa por su trabajo en español, le regaló al Santo Padre la única copia de una grabación inédita que interpreta del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. El regalo resultó "providencial" de cara al Año Jubilar, que celebrará el octavo centenario de la muerte del santo.

La cantante también recibió ante la presencia del Papa el premio 'Global Icon' de Billboard Italia por su "talento y compromiso para inspirar y unir a generaciones de todo el mundo", en una iniciativa que busca reconocer la voz de las mujeres en la música.

El Papa León XIV y la modelo británica Naomi Campbell durante la Audiencia General semanal en la Plaza de San Pedro. Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Naomi Campbell en la Audiencia General

Ese mismo miércoles, la icónica modelo británica Naomi Campbell (55) asistió a la audiencia general semanal del Papa en la Plaza de San Pedro.

Acompañada por el productor de cine argentino Fernando Sulichin, Campbell, vestida con un sobrio traje sastre negro, escuchó la catequesis del Pontífice y posteriormente fue invitada a saludarlo. La modelo obsequió al Papa un libro como muestra de admiración y respeto. La visita de Campbell estaba planeada originalmente para el "Jubileo de los Artistas", que fue suspendido tras el fallecimiento del Papa Francisco.

Estos encuentros sirven de antesala para un evento de alto perfil este sábado, cuando el Papa recibirá en audiencia a destacadas figuras del séptimo arte, incluyendo a Cate Blanchett, Monica Bellucci, Spike Lee, George Miller, Gus Van Sant y el español Albert Serra, con el objetivo de explorar la creatividad artística en el marco del año jubilar, según publica el portal alfayomega.es.

El Papa León XIV y la modelo británica Naomi Campbell durante la Audiencia General semanal en la Plaza de San Pedro. Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

Mira la programación en Red Uno Play