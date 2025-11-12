Un grupo de trabajadores de limpieza de vidrios vivió momentos de terror y peligro extremo este martes por la mañana, cuando quedaron suspendidos y balanceándose violentamente de un rascacielos en el distrito de Ümraniye, Estambul, Turquía, a causa de una repentina y fuerte tormenta.

Los operarios se encontraban realizando tareas de mantenimiento en el exterior del edificio, a varios metros de altura, cuando la tormenta azotó la ciudad.

Dos horas y media de lucha en el aire

Los fuertes vientos hicieron que las cuerdas de seguridad perdieran estabilidad, dejando a los trabajadores a merced del temporal. El impactante video grabado por testigos desde la vereda se viralizó rápidamente en redes sociales, mostrando la dramática escena, según informó TN citando al canal local NTV Turquía.

En las imágenes, se observa cómo los hombres se balancean de forma incontrolable y violenta, aferrados a sus arneses, sin poder estabilizar sus cuerdas o controlar el movimiento generado por el viento. Ante la emergencia, los operarios lucharon por descender desde esa peligrosa altura durante un periodo angustiante de aproximadamente dos horas y media, intentando mantener el equilibrio en medio de la ráfagas.

A pesar de la prolongada y peligrosa situación, medios locales confirmaron que, de manera afortunada y "milagrosa", ninguno de los trabajadores resultó herido y lograron descender a salvo. El episodio generó gran alarma entre los testigos. Las autoridades no han emitido declaraciones sobre posibles investigaciones por las condiciones de seguridad en el rascacielos.

Vea el video:

