¿Celos o broma? Eugenia Redin “protege” a su novio Robson Matheus de ver a Susana Rivero

¡La noche se puso intensa —y romántica— en La Gran Batalla!

Durante la emisión del martes, Eugenia Redin protagonizó un divertido momento con su novio, el futbolista del Club Bolívar Robson Matheus, quien llegó al set para apoyarla en su participación.

La bailarina y su equipo, Power Dance, interpretaron el icónico tema Bring Me to Life, de Evanescence, en una presentación cargada de energía, emoción y dramatismo. Los jueces y presentadores destacaron la conexión de Eugenia con la coreografía, apuntando que su inspiración seguramente venía del público… o más bien, de la mirada de Robson.

Sin embargo, el momento más comentado de la noche llegó después.

Mientras Susana Rivero y La Fábrica tomaban el escenario, las cámaras captaron a Eugenia abrazando a su novio y, aparentemente, cubriéndole los ojos para que no viera a la otra participante.

El gesto no pasó desapercibido y desató risas entre los presentes, quienes bromearon con un posible ataque de celos.

Entre risas, Eugenia aclaró que todo fue una broma y negó haberle tapado los ojos. “¡No fue por eso!”, aseguró divertida.

Eso sí, minutos antes, ambos habían admitido frente a cámaras que son un poco celosos, lo que hizo que el momento tuviera aún más picante.

Sin duda, una escena que mezcló amor, humor y un toque de “drama televisivo” que no pasó desapercibido entre los fans del programa.

