De pasarela a ring: Miss Bolivia Universo sorprende con su habilidad en Muay Thai en Tailandia

Las candidatas al Miss Universo vivieron una experiencia única en el Tiger Muay Thai, el centro de artes marciales más grande del mundo. La boliviana Yessica Hausermann destacó por su destreza y conexión con la disciplina tailandesa.

Silvia Sanchez

12/11/2025 16:59

Imagen captura RR.SS.
Tailandia

En el marco de las actividades previas a la gala final del Miss Universo 2025, las concursantes disfrutaron de una jornada que combinó cultura, deporte y tradición en uno de los lugares más emblemáticos del sudeste asiático: el Tiger Muay Thai, considerado el campamento más grande del mundo de artes marciales mixtas (MMA) y Muay Thai, ubicado en Phuket, Tailandia.

Durante la visita, las representantes de cada país participaron de una inmersión cultural en esta disciplina ancestral que forma parte del patrimonio tailandés. Presenciaron demostraciones de luchadores profesionales, tomaron clases prácticas con entrenadores locales y conocieron de cerca la filosofía del Muay Thai, centrada en el respeto, la fuerza interior y la superación personal.

La representante boliviana, Yessica Hausermann, se destacó por su habilidad y seguridad durante el entrenamiento, demostrando su experiencia previa en artes marciales.

“Me he sentido como en casa, porque las artes marciales han sido una parte importante de mi vida. Fui cinturón negro en Taekwondo, así que fue muy especial conocer esta parte de la cultura tailandesa”, compartió Yessica.

Esta actividad, organizada por la producción del certamen, forma parte de la agenda oficial que las concursantes cumplen antes de la coronación, y busca resaltar la diversidad cultural, el empoderamiento y la fortaleza femenina que caracterizan la nueva etapa del concurso.

 

