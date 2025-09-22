Oriente Petrolero vive un nuevo cambio dirigencial tras la renuncia de su secretario general, Gustavo Gutiérrez, quien oficializó su alejamiento del cargo mediante una carta enviada este 22 de septiembre de 2025 a la directiva del club.

En el documento, Gutiérrez explicó que su decisión responde a “motivos estrictamente personales” y a diferencias de criterio con algunos miembros de la dirigencia, lo que —según indicó— dificultaba el normal desarrollo de sus funciones dentro de la institución.

El ahora exsecretario general agradeció la confianza que se le otorgó durante su gestión y ratificó su compromiso con los valores del club, deseando éxito a la actual directiva en las gestiones que continúan.

La salida de Gutiérrez se da en un momento en el que Oriente Petrolero atraviesa un momento complejo. Sin embargo, en la misiva que presentó a la dirigencia Albiverde, expresó que su renuncia no es irrevocable, dejando las puertas abiertas para un futuro regreso.

