Incertidumbre dirigencial y salidas marcan el cierre de año en Oriente

En Oriente Petrolero se viven días de incertidumbre a nivel dirigencial. La falta de pago de salarios, correspondiente a al menos un mes previo a la Navidad, generó molestias en los jugadores que esperaban la cancelación de sus haberes.

Uno de los futbolistas que expresó públicamente su preocupación fue el arquero Luis Cárdenas, quien calificó la situación como alarmante, reflejando el malestar que se vive al interior del plantel refinero.

Este escenario provocó que varios jugadores decidan tomar otros rumbos de cara a la temporada 2026. Ya se confirmó la salida del lateral Dieguito Rodríguez, quien se convirtió en nuevo refuerzo de Always Ready, además de Mateo Abastoflor, presentado oficialmente en Nacional Potosí.

A estas bajas se suma Ricardo Centurión, quien no continuará en el club, y Henry Vaca, que se despidió en el último partido de la temporada. También existe una lista de futbolistas que finalizaron contrato y no renovarán con la institución.

Por ahora, Alejandro Torrez es el único jugador que tiene en sus planes retornar a Oriente Petrolero la próxima temporada, tras un 2025 con pocos minutos en The Strongest.

