Expocruz: Por primera vez se realiza un juzgamiento de búfalos en Bolivia

En el marco de la Expocruz 2025, se vivió un hecho sin precedentes para la ganadería nacional, el primer juzgamiento oficial de búfalos en Bolivia, en el contexto del Simposio Internacional de Búfalos que congrega a especialistas, productores y público interesado en esta especie que gana terreno con fuerza en el país.

La pista de juzgamiento, ubicada en el corazón del predio ferial, lucía repleta de espectadores. La expectativa era palpable. Por primera vez, se evaluaron ejemplares de dos razas de búfalos: la Murrah y Mediterráneo, ambas reconocidas a nivel internacional por su rendimiento en carne y leche.

“Tenemos seis cabañas participando, con un total de 26 animales en competencia. Si no me equivoco, es un récord para Bolivia”, señaló con orgullo uno de los organizadores del evento. “Lo que se está presentando hoy es lo mejor de la genética bubalina que tenemos en el país.”

La actividad no solo fue un éxito en términos técnicos, sino también en convocatoria. Decenas de familias, productores y estudiantes llenaron las gradas para observar este juzgamiento histórico, con gran interés y curiosidad por una especie que, aunque no es nueva, recién comienza a posicionarse con fuerza en los campos bolivianos.

“Uno de nuestros principales objetivos era justamente acercar el búfalo a la gente, que lo conozcan, que se interesen. Y lo estamos logrando. Ver la pista llena nos emociona profundamente”, añadió el organizador.

El simposio y el juzgamiento marcan un antes y un después en la industria bubalina del país. Lo que hasta hace unos años parecía un sueño, hoy es una realidad con resultados concretos.

“Esta industria definitivamente está despegando. Con sano orgullo podemos decir que se ha avanzado mucho, con esfuerzo y compromiso. El búfalo ya no es una alternativa futura, es una opción presente y viable para la ganadería boliviana”, concluyó Rodrigo.

Con actividades como estas, Bolivia demuestra que está lista para diversificar su producción ganadera, apostando por una especie resiliente, eficiente y con gran potencial productivo.

