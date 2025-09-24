Ganaderos de Roboré reciben distinción por su importante apoyo al desarrollo del país

En el marco de las actividades de la Expocruz, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), otorgó importantes reconocimientos a los productores destacados por su gran aporte al sector y la aplicación de tecnología.

La Asociación de Ganaderos de Roboré (Asogar) recibió un premio por su esfuerzo y dedicación y el esfuerzo para fortalecer la calidad de la ganadería.

Desde Asogar destacaron el reconocimiento e hicieron referencia a las bondades con las que cuenta la región, además de algunas solicitudes para apoyar a los productores.

“Roboré es una tierra que tiene mucho futuro, un futuro exponencial hacia adelante, pues son solamente 107 kilómetros que nos separan de un nuevo futuro para internacionalizar nuestros productos hacia Paraguay, 107 kilómetros que venimos pidiendo de reivindicación de un proyecto de pavimentación hacia Agua Dulce de Paraguay”, manifestó Houseman Montaño, productor ganadero Asogar.

Con estos reconocimientos se busca celebrar y saludar la excelencia, esfuerzo y trayectoria de los ganaderos.

“Un reconocimiento que lo recibimos con mucho afecto y cariño, nos hacen sentir que día a día el trabajo es valorado, somos el sector que produce carne para el país y el mundo”, manifestó Montaño.

Dentro de la muestra ferial el sector pecuario, es uno de los más visitados y destacados entre los productores.

