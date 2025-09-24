¡Insultos y empujones! Edman Lara vivió un momento incómodo en Viru Viru

El candidato a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Cristiano, Edman Lara, pasó un momento incómodo en el aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz.

Algunas personas que estaban allí lo insultaron e incluso una mujer llegó a empujarlo. Mientras eso pasaba, Lara grababa y se reía de la situación.

Este incidente ocurre después de que Lara hiciera varias declaraciones polémicas en sus redes sociales, que han generado críticas entre la gente.

Después del hecho, Lara publicó un video donde dijo que las mujeres que lo molestaron son seguidoras de Jorge Tuto Quiroga, un ex presidente del país. Esto causó más comentarios y debate entre sus seguidores y críticos.

