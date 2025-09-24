En este feriado, conocemos los precios de la carne en los mercados

Aunque los precios son un golpe al bolsillo, los compradores contaron que harán lo posible por preparar platos tradicionales, como majao.
24/09/2025 9:38
En una jornada de celebración para los cruceños por el 215 aniversario de su gesta libertaria, la visita al mercado "Antiguo Abasto" reveló una preocupación constante para las familias: los elevados precios de los productos de la canasta familiar, especialmente la carne.
Un recorrido por el centro de abasto, que hoy lució una notable afluencia de personas a pesar del feriado, mostró el kilo de carne de res a 65 bolivianos, mientras que la carne "de segunda" se cotiza entre 55 y 60 bolivianos. Otros cortes populares como la pollerita están a 50 bolivianos el kilo, el hueso a 18 bolivianos y la carne molida a 54 bolivianos.
La situación con el pollo no es distinta. Con precios que se mantienen altos, el kilo de pollo se vende a 22 bolivianos, la pechuga a 30 bolivianos y la pierna a 26 bolivianos.
A pesar de los costos, los compradores se mostraron decididos a celebrar el día festivo. Muchos de ellos comentaron que, aunque los precios son un golpe al bolsillo, harán lo posible por preparar platos tradicionales como churrasco, majadito o picante de pollo, buscando tener una jornada de celebración en sus hogares.
Un comprador, en un tono de optimismo, afirmó: "Recibimos este día con alegría y esperanza de que haya un mejor futuro". Su comentario refleja el espíritu de los cruceños que, a pesar de los desafíos económicos, celebran con esperanza su día cívico.
