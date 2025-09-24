TEMAS DE HOY:
Uno de feria

Visitantes de Expocruz esperaron la media noche frente al escenario para cantar “¡Viva Santa Cruz!”

En un solo coro de voces visitantes de la Expocruz, cantaron " Viva Santa Cruz" por los 215 años del grito libertario. Las felicitaciones no faltaron, resaltando la identidad del cruceño.

Jhovana Cahuasa

24/09/2025 7:11

Foto: Red Uno

Escuchar esta nota

En un emotivo acto cargado de identidad y orgullo regional, cientos de visitantes de la Expocruz esperaron la medianoche frente al escenario principal para entonar al unísono el tradicional “¡Viva Santa Cruz!”.

“En este día felicidades a esta tierra hermosa de cruceños libres, valientes, sobre todo, felicidades Santa Cruz, que siga prosperando y creciendo”, “Quiero agradecer porque hemos nacido en esta bella ciudad es muy bonito porque compartimos nuestras costumbres todo lo que nos representa la vestimenta y la identidad”, “Feliz aniversario que la pasen muy bien todas las familias es muy bonito ser camba”, manifestaron los asistentes de la Expocruz.

El momento se vivió con fervor en el marco de la celebración por los 215 años del grito libertario de la gesta cruceña.

Las voces de los asistentes se unieron en un solo coro, llenando el predio ferial de energía festiva y civismo.

Entre aplausos y felicitaciones, se destacó el profundo sentido de pertenencia de los cruceños, quienes celebraron la fecha histórica reafirmando su identidad y compromiso con la región.

 

