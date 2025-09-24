Con iza de la bandera, Santa Cruz inicia actos por su gesta libertaria

En un emotivo acto realizado en la Plaza 24 de Septiembre, se llevó a cabo el tradicional izamiento de la bandera cruceña, marcando el inicio oficial de las celebraciones por los 215 años de la gesta libertaria del departamento. Autoridades departamentales, cívicas, judiciales y militares participaron en el evento que reafirma el orgullo y la identidad regional.

El acto estuvo encabezado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acompañado por la decana del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, y la presidenta del Comité Cívico Femenino. Con solemnidad y respeto, todos participaron del izamiento de la enseña verde, blanco y verde, símbolo del civismo cruceño.

Tras el izamiento, se entonaron con fuerza y emoción el Himno Nacional y el Himno a Santa Cruz, interpretados por una banda militar, mientras los asistentes respondían con aplausos y vivas al pie del monumento a Ignacio Warnes, héroe de la independencia oriental.

Posteriormente, se dio inicio a las ofrendas florales ante el monumento, como muestra de respeto y homenaje a quienes lucharon por la libertad del pueblo cruceño. Representantes de instituciones civiles, militares, universitarias y ciudadanos en general se acercaron para rendir tributo a la historia.

Mira la programación en Red Uno Play