El Concejo Municipal desarrolló una Sesión de Honor en homenaje por los 215 años de la gesta libertaria, durante su realización se entregó reconocimientos a distintas autoridades e instituciones y también se llevó adelante un minuto de silencio en homenaje al exalcalde Percy Fernández.

El presidente del Concejo, José Alberti destacó el acto a la población, las autoridades, así como a la familia del exalcalde Percy Fernández y a los condecorados por su asistencia.

“Agradezco a Santa Cruz a todo el pueblo cruceño, a seguir trabajando, Santa Cruz está liderando Bolivia y ese es el desafío de los cruceños”, aseguró Alberti.

Uno de los reconocidos por el Concejo Municipal fue el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila quien se mostró agradecido por las autoridades que valoraron el proceso electoral.

El Dr. Alfredo Romero Dávalos fue nombrado Hijo Ilustre de Santa Cruz

En el marco de la Sesión de Honor por la efeméride departamental, el reconocido médico cardiólogo Dr. Alfredo Romero Dávalos fue distinguido la noche de este martes con el título de Hijo Ilustre de Santa Cruz de la Sierra.

Durante su discurso, el galeno —con más de seis décadas de trayectoria profesional— no solo agradeció el homenaje, sino que también aprovechó el momento para hacer un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales para que actúen sobre la crítica situación de la salud pública en el país.

“La salud pública boliviana es la peor de toda Sudamérica, y somos la segunda peor porque Haití no se deja. Pero si afloja, lo vamos a alcanzar”, afirmó.

Romero rememoró su época como concejal e instó a las autoridades a “tomar cartas en el asunto” y trabajar por una reforma estructural del sistema de salud.

“El actual código de salud es obsoleto, nadie lo cumple. Necesitamos una nueva ley de salud pública donde se definan claramente las responsabilidades de los diferentes estamentos públicos, y se prevea con qué recursos se va a sostener”, afirmó.

El médico también señaló que Santa Cruz debe liderar las transformaciones necesarias a nivel nacional y que el Concejo Municipal puede ser un actor clave para incidir en la agenda del próximo gobierno.

“Con el debido respeto, es una recomendación, una sugerencia, que creo que vale la pena. Es una tragedia estar enfermo, y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para mejorar nuestras condiciones de salud”, concluyó.

El presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, José Alberti, calificó como emotivo y significativo el acto. “Ha sido hermoso para Santa Cruz, para los ciudadanos, para los distinguidos, para las autoridades”, expresó Alberti, agradeciendo la presencia de los asistentes y resaltando el trabajo y sacrificio que implicó la organización del evento.

Durante el evento también fue condecorado el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, quien agradeció al Concejo Municipal por el reconocimiento. “Fue una gran sorpresa y estamos agradecidos porque significa que han valorado el proceso electoral”, señaló.

Durante la misma sesión, también se rindió un homenaje póstumo al exalcalde Percy Fernández. Sus hijos subieron al estrado para recibir la distinción en su nombre, en medio de un emotivo momento.

