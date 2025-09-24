Barrientos: “El caso Cáceres va a causar polémica internacional por su rol como zar antidrogas”

Luis Felipe Cáceres García, quien fuera viceministro de Sustancias Controladas durante más de 13 años en el gobierno de Evo Morales, fue aprehendido tras un allanamiento en una fábrica de áridos en el departamento de Cochabamba. En el lugar, registrado a nombre de Cáceres, se descubrió un laboratorio de elaboración de cocaína, según fuentes oficiales.

En el programa El Mañanero, el coronel Rubén Barrientos, experto en criminalística, se refirió al caso. “En los antecedentes, esta exautoridad ha fungido desde el año 2006 hasta el 2019 como primera autoridad en lucha contra el narcotráfico e incluso recibió un denominativo como zar antidrogas”, señaló.

“La información que se tiene va a causar no solamente una polémica nacional, sino a nivel internacional porque, siendo la primera autoridad de lucha contra el narcotráfico por muchos años, ha sido aprehendido justamente en esta actividad”, agregó.

Consultado sobre los controles que Cáceres habría impuesto durante su gestión, especialmente en el trópico de Cochabamba —una zona tradicionalmente sensible en materia de cultivos de coca—, Barrientos instó a la cautela.

“Hay que ser objetivos en la información. Si esta persona prohibía el ingreso a ciertos lugares, eso tiene que ser confirmado a través de informes, porque decirlo en este momento es una especulación”, remarcó.

Sobre el contexto actual de la lucha antidrogas, el coronel señaló que se han intensificado los operativos en regiones críticas como el Trópico de Cochabamba, especialmente durante la gestión del presidente Luis Arce.

“En la gestión del señor Arce, el ministro de Gobierno ha ponderado el trabajo de la FELCN, justamente en la región del Trópico. Más se avocó en el sector del Villa Tunari. Se incrementaron los operativos a diferencia de otros años”, aseguró.

