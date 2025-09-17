“Quiero justicia para mi hija”: madre de niña abusada exige captura del responsable

La madre de la niña de 9 años que fue víctima de agresión sexual en inmediaciones de su colegio exige justicia y mayor control policial en su barrio. El hecho ocurrió el pasado lunes al mediodía, cuando la menor se dirigía sola a su casa tras salir de clases, en la capital cruceña.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, la mamá pidió públicamente a las autoridades que se movilicen de forma urgente para dar con el paradero del agresor.

“Yo necesito justicia, que se haga más control, que se movilice la policía… Ayer ya tenían que hacer movimientos, pero no sé si realmente lo han hecho”, declaró la mamá.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 del mediodía del lunes. La niña salió del colegio acompañada de sus compañeritos, pero quedó sola a dos cuadras de su domicilio.

“Ella se vino con sus compañeras hasta cierta parte… faltando dos cuadras, sus compañeros entraron a sus casas. Mi hija pasó solita. Ahí fue donde la atrapó el hombre”, relató su madre, visiblemente afectada.

La familia cree que el sujeto pudo haberla estado siguiendo sin que los niños lo notaran. La madre hace un llamado urgente a los vecinos y transeúntes que hayan presenciado algo, a que colaboren con las autoridades.

“Yo ruego con todo mi corazón que si alguien vio algo, que no se calle, que lo diga, que se revisen las cámaras de seguridad de las casas”, insistió.

Aunque la menor ya presenta mejoría física, su estado emocional es una gran preocupación para la familia. La madre solicitó la colaboración de profesionales que puedan brindar ayuda psicológica.

“No sabemos cómo está en su mente, en sus pensamientos. Necesito que sea atendida por psicólogos, traumatólogos, todo lo que se pueda para que no quede con traumas”, expresó.

La madre también hizo un llamado directo a la Policía para que refuerce la seguridad en la zona, especialmente cerca de escuelas y parques donde suelen estar los menores.

