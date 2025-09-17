¿Qué se sabe del estudiante de 12 años acusado de llevar un arma a su colegio?

El estudiante de 12 años acusado de ingresar un arma de fuego a su colegio y amenazar con ella a un compañero, fue suspendido de forma preventiva. El caso ha generado preocupación entre los padres de familia y actualmente se encuentra bajo investigación por parte de la Policía y la Defensoría de la Niñez.

El incidente salió a la luz cuando un padre de familia relató que sus hijos le contaron sobre lo ocurrido al momento de recogerlos del colegio. “Me dijeron que agarraron a uno de sus amigos con un revólver, que era de verdad, y que amenazó al hijo de una profesora”, declaró el denunciante, quien inmediatamente alertó a otros padres.

Ante la alarma generada, un grupo de padres se dirigió al establecimiento para exigir explicaciones a la directora. En paralelo, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia llegó al lugar para tomar declaraciones tanto al alumno implicado como al presunto agredido y otros testigos.

El director del establecimiento, Javier Dávila, confirmó que el estudiante fue suspendido de las clases presenciales, aunque continúa recibiendo educación a distancia mientras se esclarecen los hechos. “Nos enteramos de esta situación por una mamá que escuchó lo que su hijo le contó. Según los compañeros, el niño dijo que el arma era de su papá”, explicó.

Dávila también aclaró que hasta el momento no se ha podido confirmar si el arma era real o una réplica, y que las autoridades competentes están trabajando en el tema. "Esto está en proceso investigativo", indicó, agregando que el colegio está cooperando con la policía y la Defensoría.

Aunque no se reportaron personas heridas, el incidente generó pánico entre los estudiantes y profunda preocupación en la comunidad educativa. Padres de familia insisten en que este tipo de situaciones ameritan un mayor control en las mochilas y solicitan que se reactive el Plan Mochila Segura como medida preventiva para evitar riesgos en el entorno escolar.

